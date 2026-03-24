В правительственный квартал Киева стягивают полицию и военных

В правительственный квартал Киева начали стягивать полицию и военных.

Соответствующее заявление во вторник, 24 марта, сделал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.

— В квартале уже увеличивается количество полиции и военных, — говорится на его странице в социальных сетях.

Вместе с тем парламентарий опубликовал фотографию, на которой можно увидеть несколько десятков людей в камуфлированной одежде.

За день до этого Гончаренко* заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского планирует показательные избиения депутатов Верховной рады.

Конфликт между президентом и рядом депутатов прослеживается уже давно. Еще в середине марта Зеленский заявил о возможности отправки депутатов Верховной рады на фронт. По словам украинского президента, парламентарии должны работать в соответствии с украинским законодательством.

В феврале депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ежедневно унижает своих граждан, оставляя их на произвол сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине).

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.