Личное решение Зеленского: в Киеве назвали причину срыва мира

Московский Комсомолец

Владимир Зеленский поставил под угрозу существование государства, заблокировав мирные переговоры по Донбассу. При этом, как сообщает украинское издание "Страна", отказ Киева от вывода войск с территории ДНР является не столько военной стратегией, сколько личным политическим решением Зеленского, опасающегося потери контроля над властью. Проблем Украине это бы не принесло и никаких волнений, как уверяет власть, это бы не вызвало, так как люди устали он боевых действий и хотят мира.

Киевская верхушка пытается подать нежелание отводить ВСУ как «военную необходимость», однако источники в политических кругах подчеркивают: истинные причины кроются в лишь в личном страхе Зеленского перед политическими последствиями сделки.

«Лично для Зеленского вывод войск станет серьезной политической проблемой. Кроме того, со стороны США постоянно идут призывы к выборам сразу после завершения войны, что на Банковой воспринимается как попытка отстранить президента от власти. Но это проблемы конкретно для Зеленского. Не для страны в целом», — приводит издание слова источника в политических кругах.

По его словам, глава киевского режима зациклен на противодействии Дональду Трампу, ориентируясь на враждебные американскому лидеру элиты — Демократическую партию США и британских союзников. Они внушают Киеву, что нужно «дотянуть» до выборов в Конгресс, чтобы не позволить Трампу записать завершение конфликта в свои заслуги. Однако эта стратегия несет для Украины катастрофические риски.

«Если бы в реальности почувствовали бы такую угрозу [прекращения помощи], то позиция была бы другая. Но есть надежда, что угрозы прекращения помощи в жизнь не претворятся. Хотя блокировка разведданных может иметь катастрофические последствия в плане способности отражать воздушные удары. Особенно в условиях нарастающего дефицита ракет для ПВО», — отмечает собеседник издания.

На данный момент Украина продолжает двигаться по инерции, надеясь на то, что американские угрозы — лишь пустой блеф. Однако риск полной изоляции со стороны США и провал кредитной программы Евросоюза на 90 млрд евро могут заставить Киев резко сменить курс.