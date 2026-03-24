Владимир Зеленский поставил под угрозу существование государства, заблокировав мирные переговоры по Донбассу. При этом, как сообщает украинское издание "Страна", отказ Киева от вывода войск с территории ДНР является не столько военной стратегией, сколько личным политическим решением Зеленского, опасающегося потери контроля над властью. Проблем Украине это бы не принесло и никаких волнений, как уверяет власть, это бы не вызвало, так как люди устали он боевых действий и хотят мира.

Киевская верхушка пытается подать нежелание отводить ВСУ как «военную необходимость», однако источники в политических кругах подчеркивают: истинные причины кроются в лишь в личном страхе Зеленского перед политическими последствиями сделки.

«Лично для Зеленского вывод войск станет серьезной политической проблемой. Кроме того, со стороны США постоянно идут призывы к выборам сразу после завершения войны, что на Банковой воспринимается как попытка отстранить президента от власти. Но это проблемы конкретно для Зеленского. Не для страны в целом», — приводит издание слова источника в политических кругах.

По его словам, глава киевского режима зациклен на противодействии Дональду Трампу, ориентируясь на враждебные американскому лидеру элиты — Демократическую партию США и британских союзников. Они внушают Киеву, что нужно «дотянуть» до выборов в Конгресс, чтобы не позволить Трампу записать завершение конфликта в свои заслуги. Однако эта стратегия несет для Украины катастрофические риски.

«Если бы в реальности почувствовали бы такую угрозу [прекращения помощи], то позиция была бы другая. Но есть надежда, что угрозы прекращения помощи в жизнь не претворятся. Хотя блокировка разведданных может иметь катастрофические последствия в плане способности отражать воздушные удары. Особенно в условиях нарастающего дефицита ракет для ПВО», — отмечает собеседник издания.

На данный момент Украина продолжает двигаться по инерции, надеясь на то, что американские угрозы — лишь пустой блеф. Однако риск полной изоляции со стороны США и провал кредитной программы Евросоюза на 90 млрд евро могут заставить Киев резко сменить курс.