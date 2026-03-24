Названа кандидатура главного переговорщика США на возможных переговорах с Ираном

В случае проведения переговоров между США и Ираном в Пакистане, возглавить американскую делегацию может вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

«Американского вице-президента Джей Ди Вэнса предлагают как вероятного главного переговорщика от США, если такие переговоры состоятся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главным переговорщиком от Ирана может стать спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. При том, что сам Галибаф называл информацию о переговорах несоответствующей действительности.

24 марта премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что страна готова «содействовать конструктивным и окончательным переговорам», направленным на прекращение ближневосточного конфликта.

В этот же день министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры.