Муж принцессы Беатрис съехал от нее после скандала с файлами Эпштейна

Принцесса Беатрис и ее муж, бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци, перестали жить вместе на фоне скандала с файлами Эпштейна. Об этом сообщает Daily Mail.

Эдоардо Мапелли-Моцци начал переживать, что репутация тестя может ударить по его бизнесу и принял решение дистанцироваться от жены. Сейчас бизнесмен проводит больше времени в командировках за границей, а также съехал от нее.

«Беатрис хочет остаться с Эдоардо Мапелли-Моцци, но он, кажется, все больше отвлекается на работу и путешествия. Именно тогда, когда она больше всего в нем нуждается, он отдаляется», — сообщили инсайдеры.

Они также отметили, что в социальных сетях Мапелли-Моцци резко увеличилось число публикаций из рабочих поездок.

19 февраля Daily Mail сообщило, что британская полиция арестовала брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Уточнялось, что бывшего принца задержали в день его рождения по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.