Европейская комиссия не оказывает давления на украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», поскольку ненависть к России оказалась сильнее, чем здравый смысл.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Если бы реально они (члены Еврокомиссии — прим. "Ленты.ру") хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод "Дружба", было бы достаточно сказать одно предложение: "Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод", но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», — отметил он.

Политик подчеркнул, что не заметил упорных попыток Еврокомиссии восстановить работу нефтепровода «Дружба».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что лидеры Евросоюза ведут иррациональную политику, отказываясь от поставок российского газа и увеличивая уязвимость перед США. По его словам, некомпетентность глав европейских государств оказалась ключевой угрозой для Европы.