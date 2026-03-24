Названо неожиданное последствие для граждан Ирана в случае завершения конфликта

Внезапное завершение конфликта США и Израиля с Ираном может обернуться тяжелыми последствиями для внутренних диссидентов и этнических меньшинств страны. К такому выводу пришли эксперты журнала Foreign Policy.

Аналитики обратили внимание, что даже с учетом устранения верховного лидера Али Хаменеи и командования режима, само правительство остается у власти. По их мнению, ослабленное и униженное новое руководство будет искать способы восстановить контроль, перекладывая вину за неудачи на внутренних врагов.

Как отмечает издание, главная угроза нависнет над религиозными меньшинствами и оппозиционными группами. В Иране, где большинство населения составляют шииты, проживают христиане, евреи, зороастрийцы и около 300 тысяч последователей веры бахаи. Эксперты опасаются, что как и в прошлом, власти Ирана направят свой гнев не на геополитических противников или региональных соперников, а именно против меньшинств и оппозиционных групп, стремясь укрепить пошатнувшуюся власть.

Ранее стало известно, что иранские власти опасаются переговоров с США о прекращении конфликта, так как они могут оказаться ловушкой. В частности, официальные лица в Тегеране обеспокоены тем, что любые личные переговоры о прекращении войны могут привести к покушению на жизнь спикера иранского парламента Мохаммеда-Багера Галибафа.

Власти Ирана также считают заявления президента США Дональда Трампа о переговорах не более чем попыткой сбить цены на нефть после перекрытия Ормузского пролива.