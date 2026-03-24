Монахов УПЦ начали принудительно выселять из Киево-Печерской лавры

Работники заповедника «Киево-Печерская лавра», в котором располагается одноименная обитель, начали срезать и заменять замки на помещениях, в которых проживают монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом во вторник, 24 марта, сообщил адвокат, отстаивающий права священнослужителей, Никита Чекман.

— Представителями заповедника были самовольно срезаны и заменены замки в помещениях, что фактически является силовым ограничением доступа к имуществу монастыря, — написал он в социальных сетях.

По его словам, заповедник предоставил письмо, в котором потребовал освободить ряд помещений. При этом Чекман отметил незаконность таких действий ввиду отсутствия правовых оснований для выселения, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о начале захвата Ближних пещер в Киево-Печерской лавре словами «Вий вернулся в Киев». Политолог Дмитрий Журавлев поговорил с «Вечерней Москвой» и рассказал, почему на Украине происходит раскол в церкви и к чему это может привести.