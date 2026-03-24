Стало известно, какие темы затронул Моди на переговорах с Трампом

Глава США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, рассказал журналистам посол США в Нью-Дели Серджио Гор. Он уточнил, что стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости.

По данным агентства, вооруженная агрессия США на Ближнем Востоке привела к энергокризису в Европе, росту цен на нефть, газ, удобрения, продукты во многих странах мира.

В связи с этим, заметили журналисты, главы государств и правительств, высокопоставленные чиновники стали чаще посещать Белый дом, проводить телефонные переговоры с американским лидером, с тем, чтобы найти способы выйти из кризиса.

«Президент Дональд Трамп только что разговаривал с премьер-министром Моди. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе важность сохранения Ормузского пролива открытым», — отметил Гор.

Вместе с тем, дипломат не посчитал необходимым раскрыть детали переговоров, а также то, какие меры решили предпринять политики для того, чтобы восстановить свободный проход судов через пролив, пояснили корреспонденты.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что у него сложились плохие отношения с президентом США. Несмотря на это, добавил глава кабмина, он решился позвонить Трампу.

По его словам, в ходе разговора он выразил главе Белого дома свою озабоченность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, а также призвал к скорейшему прекращению огня.