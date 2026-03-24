Пока вы не уснули: подробности мощного взрыва в Севастополе и удар возмездия по Украине

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ВС России ночью нанесли удар возмездия по Украине

Армия России в ночное время нанесла удар возмездия по предприятиям ВПК и военным аэродромам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули представители МО.

Читать новость полностью

Описаны первые секунды после мощного взрыва в доме в Севастополе

В первые секунды после мощного взрыва в доме на улице Корчагина в Севастополе люди бросились спасать детей. Такое описание привела одна из жительниц пятиэтажки. Россиянка пояснила, что чуть позже прибыли сотрудники экстренных служб на разбор завалов.

До этого стало известно, что мощный взрыв, прогремевший в Севастополе в ночь на 24 марта, повредил минимум шесть многоквартирных домов.

Читать новость полностью

Стало известно о решительных планах Трампа на Иран

Президент США Дональд Трамп, вероятно, решительно настроен заключить соглашение с Ираном о прекращении конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп, похоже, полон решимости достичь соглашения с Ираном, направленного на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке», — заявили три высокопоставленных израильских чиновника.

Читать новость полностью

В небе заметили B-52 с ядерной ракетой для Москвы

© U.S. Air Force

Стратегический бомбардировщик B-52 заметили с парой ядерных крылатых ракет большой дальности AGM-181 Long-Range Standoff (LRSO) или их прототипами в небе над пустыней Мохаве (Калифорния). Об этом пишет портал TWZ.

«Теперь мы можем хорошо рассмотреть, как выглядят выдвижные основные крылья ракеты в сложенном состоянии перед запуском», — говорится в публикации.

Читать новость полностью

В Евросоюзе заявили о сильном экономическом шоке

Председатель Евросовета Антониу Кошта оценил возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке для социально-экономической ситуации в странах Евросоюза. Высказывания представителя Брюсселя приводит РИА Новости.

«Мы испытываем очень сильный экономический шок», — заявил Кошта.

Читать новость полностью

В Россию начали ехать мигранты из новой страны

© Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Первые трудовые мигранты из Шри-Ланки прибыли в Россию на работу, и часть их них уже столкнулась с невыплатой заработной платы в Псковской области. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал посол в южноазиатской республике Леван Джагарян.

По его словам, большого числа приезжих можно не ждать, пока что прибывают только отдельных группы ланкийцев. «С учетом складывающейся ситуации и имеющихся организационных проблем оснований ожидать значительного притока рабочей силы из Шри-Ланки в ближайшей перспективе не имеется», — объяснил дипломат.

Читать новость полностью

Еще две страны готовы присоединиться к войне против Ирана на стороне США

© U.S. Navy/TACC

Саудовская Аравия и ОАЭ готовы присоединиться к военной кампании против Ирана. Об этом сообщают источники The Wall Street Journal.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман больше не намерен терпеть удары по своим нефтяным объектам. По словам собеседников издания, вопрос о вступлении королевства в конфликт — «лишь вопрос времени». До этого Эр-Рияд запрещал использовать свои базы и воздушное пространство для атак на Иран, но после обстрела столицы и промыслов правила поменяли. Саудовцы уже пустили американцев на авиабазу имени короля Фахда.

Читать новость полностью

Зеленский предупредил о новых конфликтах с участием России

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с командой переговорщиков, которая проводила консультации с представителями американской администрации во Флориде. По его словам, ситуация осложняется из-за войны с Ираном. При этом он заявил, что Россия якобы готовится к новым конфликтам в ближайшие годы.

"Подробно обсудили итоги встреч в Америке. Команда доложила о том, что реально звучало во Флориде: акценты, возможности и сложности", - написал в Зеленский в своем Телеграм-канале.

Читать новость полностью

Утильсбор могут снова повысить с 1 апреля

Способов выгодно пригнать автомобиль через соседние республики становится все меньше. Правительство подготовило очередной пакет поправок в правила взимания утилизационного сбора, который поставит окончательную точку в истории схем серого импорта. Если предлагаемые изменения вступят в силу, то с 1 апреля 2026 года схемы ввоза машин через страны ЕАЭС потеряют практический смысл. Объясняем, что это значит для покупателей авто из-за границы.

В основе грядущих перемен лежит проект постановления Правительства под номером 164215. Этот документ вносит серьёзные правки в уже знакомое многим водителям Постановление № 1291. Если раньше власти просто поднимали коэффициенты, то теперь они меняют саму логику контроля. Теперь система будет автоматически высчитывать, сколько пошлин и сборов «недополучил» российский бюджет при ввозе машины из стран ЕАЭС.

Читать новость полностью

Гагарина уличила Анну Asti в пропаганде женского алкоголизма

Певица Полина Гагарина раскритиковала творчество Анны Asti (настоящая фамилия — Дзюба). Гагарина подчеркнула, что в песнях ее коллеги пропагандируется женский алкоголизм.

«Мне не нравится, что девчонки, если у них происходит какая-то трагедия, должны непременно напиться, чтобы забыться», — пояснила исполнительница.

Читать новость полностью