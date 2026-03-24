Рубио отправится во Францию на встречу глав МИД G7

Госсекретарь США Марко Рубио 27 марта поедет во Францию на встречу глав МИД стран G7. Мероприятие пройдёт в Серне-ла-Виль.

Об этом сообщил Госдепартамент.

В ведомстве заявили, что госсекретарь проведёт встречи с министрами иностранных дел стран-партнёров для обсуждения общих вопросов безопасности и возможностей для сотрудничества.

«В центре внимания будут война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке, а также угрозы миру и стабильности во всём мире», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Томми Пиготта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран за последние два дня провели очень позитивные переговоры. Он также утверждает, что контакты с Тегераном по решению разногласий продолжатся в течение текущей недели.

Также CBS передавало, что Иран изучает предложения США по переговорам.