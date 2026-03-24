«Фейковые» переговоры: зарубежные СМИ об отказе Трампа от ультиматума Ирану

Заявление президента США Дональда Трампа о проведении «конструктивных переговоров» с Тегераном после объявленного им ранее ультиматума оказалось в центре внимания зарубежных СМИ. Как западные журналисты оценивают происходящее, в материале «Рамблера».

В ночь на 22 марта Трамп предъявил Тегерану ультиматум, потребовав в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив, иначе США ударят по крупнейшим электростанциями Ирана. А на следующий день, 23 марта, американский лидер заявил, что были проведены «очень хорошие и продуктивные переговоры» с Ираном. При этом в самом Иране заверили, что никаких переговоров не было.

Газета The New York Times обратила внимание на то, что Трамп воспользовался шансом отказаться от ультиматума, взяв паузу в пять дней. Однако «пока неясно, насколько серьезно Белый дом относится к возможности прорыва в урегулировании конфликта», говорится в статье.

При этом, по данным издания, официальные лица США и Израиля заявили, что продолжают наносить удары по Ирану, и в регион направляется еще больше американских военных.

«Трамп по-прежнему рассматривает возможность проведения более агрессивных операций. В том числе по захвату острова Харг - главного центра экспорта иранской нефти, и по введению сухопутных войск на территорию Ирана», - пишут журналисты.

В свою очередь британская газета The Guardian констатировала, что заявления президента Трампа об «очень хороших» переговорах с Тегераном изначально вызвали недоверие. И этот «внезапный разворот» произошел всего за несколько часов до открытия американских рынков.

«Новые переговоры могут быть еще одним способом для Трампа выиграть время, особенно на рынках нефти и энергоносителей», - заметило издание.

А агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что президент США решил отказаться от угрозы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана после предупреждения союзников о риске подобных действий.

«Региональные партнеры сообщили США, что необратимый ущерб иранской инфраструктуре почти неизбежно приведет к краху государства после окончания конфликта», - отмечается в статье.

Также, по данным агентства, такое заявление Трампа «спровоцировало резкое падение цен на нефть марки Brent и отскок в S&P 500 и US Treasuries».

Президенту США, возможно, нужно выиграть время и по другой причине: американские силы, которые могли бы дать ему возможность вторгнуться на остров Харк, еще не полностью сформированы. При этом Трамп оказался в сложной ситуации, на него давит рост цен на нефть, а также Иран, который на фоне боевых действий и убийства лидеров может занять куда более жесткую позицию, чем раньше, пишет CNN.

«Если США отступят, их союзники в Персидском заливе, выступавшие против войны, окажутся один на один с разгневанным и усилившимся Ираном. Прекращение войны без обеспечения сохранности иранских запасов высокообогащенного урана может привести к тому, что однажды Иран получит доступ к ядерному оружию, и подорвет самую убедительную аргументацию Трампа в пользу войны», - считают журналисты.

А издание Politico посвятило свою статью о кризисе на Ближнем Востоке тому, с кем именно во властных структурах Ирана могут договориться американцы. По данным источников издания, среди потенциальных кандидатов рассматривается спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Но Белый дом не готов связывать себя обязательствами перед каким-либо одним человеком, надеясь провести стресс-тестирование нескольких кандидатов, поскольку они ищут кого-то, кто готов заключить сделку», - утверждают источники.

Заинтересованность администрации США в определении партнера по переговорам в Иране свидетельствует о желании найти какой-то выход из сложившейся ситуации. Однако вера в то, что президент Трамп «сможет выбрать следующего лидера Ирана» кажется некоторым союзникам Белого дома наивной, отмечается издание.