Грузия заявила о «цивилизационной пропасти» с ЕС

«Цивилизационной пропастью» назвал во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отсутствие соболезнований от ЕС по поводу кончины Патриарха Ильи Второго, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вот такая цивилизационная пропасть, когда политическая повестка дня стоит выше человеческих ценностей». – сказал он на пресс-конференции, комментируя отсутствие соболезнований.

По его словам, лидеры Европы, когда в Грузии происходят политические события, которые им не нравятся, «немедленно выступают с комментариями».

«В такое же тяжелое время для народа Грузии времени и эмоций у них не нашлось. Они просто не понимают настоящие ценности, на которых стоит Грузия», – отметил Шалва Папуашвили.

Патриарха Грузии Илью Второго похоронили в Сионском соборе в Тбилиси 22 марта. В траурных мероприятиях приняли участие официальные и церковные делегации разных стран, в том числе РПЦ. Соболезнования высказал, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, а от имени главы российского государства Владимира Путина «духовенству и народу Грузии» соболезнования выразил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.