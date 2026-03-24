Трамп невольно помог премьер-министру Дании остаться у власти

Дания проводит во вторник, 24 марта, досрочные всеобщие выборы, которые могут войти из-за неожиданного внешнеполитического фактора. Левоцентристский премьер-министр Метте Фредериксен, занимающая свой пост с 2019 года, сделала ставку на то, что ее жесткая позиция против попыток президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию позволит ей остаться у руля на третий срок.

Пока датчане выбирают новый парламент, главной интригой остаётся — сможет ли Метте Фредериксен сохранить пост на фоне попыток США забрать Гренландию, инфляции и споров об иммиграции.

Опросы общественного мнения показывают, что гонка предельно напряженная, а четыре мандата (два от Гренландии и два от Фарерских островов) могут оказаться решающими, если результат окажется слишком близким. Фредериксен, которую датчане критикуют за отдельные внутренние решения, тем не менее получила широкое признание именно за лидерство в момент конфликта с Вашингтоном, когда она последовательно отклоняла требования Трампа о передаче Гренландии США под предлогом национальной безопасности.

Однако, несмотря на драматизм геополитического спора, центральными темами кампании стали привычные для датчан вопросы: стоимость жизни, иммиграционная политика и состояние окружающей среды. И если в столице Гренландии Нууке предвыборная гонка вызвала небывалый интерес, там баллотируются более двадцати кандидатов, а местные политики активно обсуждают будущие отношения с Копенгагеном, то в самой Дании тема Арктики отошла на второй план.

«Гренландия — часть Дании, и мы должны заботиться о ней, но я не думаю об этом, когда иду голосовать», — признался избиратель Клеменс Дюваль Томсен, отражая настроения значительной части электората.

Для шестимиллионной страны, где высокий уровень жизни традиционно сочетается с развитой системой соцобеспечения, куда более острыми оказались внутренние вызовы: инфляция, нитраты в сельскохозяйственной воде и реформа системы социальной защиты.

Политический аналитик датской газеты Элизабет Сване отмечает, что конфигурация будущего правительства остается крайне неопределенной, но шансы Фредериксен сохранить пост выглядят предпочтительнее, чем у ее конкурентов.

«Возможно, она не очень нравится людям лично, но они видят в ней правильного лидера», — поясняет Сване.

По словам эксперта, Фредериксен воспринимается как объединяющая фигура в мире, полном нестабильности: датчане обеспокоены ситуацией вокруг Гренландии и загадочными беспилотниками, которые пролетали над скандинавской страной в 2025 году. Политолог Оле Вейвер добавляет, что альтернативное правое правительство было бы трудно сформировать из-за необходимости объединять слишком широкий спектр сил — от ультраправых до центристских партий, которые находятся в натянутых отношениях друг с другом.

Ключевым игроком, способным склонить чашу весов, может стать партия, которую возглавляет министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен, дважды занимавший пост премьер-министра. В условиях, когда ни левый, ни правый блок, по прогнозам, не набирают абсолютного большинства в 179-местном Фолькетинге, именно центристы могут получить роль «делателей королей». При этом социал-демократы Фредериксен, несмотря на то, что их партия показывает худшие результаты с 1901 года, уверенно лидируют как крупнейшая политическая сила, что делает их лидера наиболее вероятным кандидатом на формирование следующего кабинета. Если Фредериксен прослужит еще один полный срок, она станет самым продолжительным премьер-министром Дании со времен Второй мировой войны.

Партия Фредериксен выступает за ужесточение иммиграционного законодательства, а сама премьер назвала «справедливым» предложение отказывать в предоставлении второстепенной медицинской помощи лицам иностранного происхождения, которые угрожают медицинскому персоналу. «Так и должно быть: в дополнение к формальному наказанию в судебной системе, мы говорим: "Вам здесь не место"».

В Гренландии, чья судьба стала яблоком раздора в американо-датских отношениях, местные политики используют сложившуюся ситуацию для продвижения собственной повестки. Члены партии «Налерак», которая выступает за скорейший разрыв отношений с Копенгагеном, уже встречались с администрацией Трампа, хотя большинство гренландских партий, также стремящихся к независимости, предпочитают более взвешенный подход. Министр предпринимательства Гренландии Наая Натаниэльсен признала, что агрессивная риторика Вашингтона стала центральным элементом кампании на острове.