Стармер: Британия не может признать КСИР запрещённой организацией

Корпус стражей Исламской революции не могут признать запрещённой организацией в Великобритании согласно действующему законодательству, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер в парламенте.

Политик пояснил, что Британия ввела санкции против КСИР как организации, а с тех пор, как его правительство пришло к власти, под них подпали более 230 человек.

«Действующие правила относительно включения в список запрещённых организаций не распространяются на государственные структуры. Но мы держим этот вопрос в поле зрения», — цитирует его ТАСС.

В сентябре 2024 Британия ввела санкции в отношении подразделения КСИР.