На Западе опубликуют книгу о подрыве «Северного потока»

Сотрудник газеты Wall Street Journal Боян Панчевски заявил о публикации в США своей книги-расследования о подрыве трубопроводов системы «Северный поток». Об этом пишет РИА Новости.

«Моя новая книга «Заговор против «Северного потока»» (NordStream Conspiracy) выходит в США 15 июня. Это геополитический триллер, основанный на реальных событиях», - сообщил автор в соцсетях.

Журналист отметил, что его произведение «отвечает на все вопросы о самом масштабном акте диверсии в современной истории».

Согласно анонсу на сайте издательства Macmillan, стоимость книги объемом 336 страниц составит 29,99 доллара. В аннотации отмечается, что в книге будут рассмотрены две основные версии о том, кто организовал теракты, в том числе и та, что ЦРУ знало о заговоре. Ожидается, что в Великобритании книга выйдет 18 июня, а в Германии - 16 апреля.

Напомним, что в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В рамках расследования дела в Польше по ордеру Германии был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев. Власти ФРГ утверждали, что украинец является профессиональным водолазом и входил в группу, которая разместила взрывчатку на газопроводах.

В Германии также выдали ордер на арест семи человек, которые, по мнению немецких следователей, причастны к диверсии. В частности, Берлин планирует арестовать трех военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников. Один из водолазов попал на изображение немецкого радара, благодаря чему следователи смогли опознать подозреваемого, проанализировать его соцсети и вычислить его сообщников.