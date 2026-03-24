Шатающийся на трапе Трамп заставил американцев вновь усомниться в формулировке «самый здоровый»

Видео, распространившееся в социальных сетях, вызвало новую волну обсуждений о состоянии здоровья 47-го президента США. На кадрах, снятых по прибытии Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, заметно, как глава американского государства с трудом спускается по трапу борта номер один.

На недавнем видео из соцсети американский президент, который неоднократно называл себя «самым здоровым» из всех, кто занимал этот пост, заметно пошатывался, держался за перила и даже вынужден был остановиться на полпути, чтобы перевести дух. Пользователи в Интернете обратили внимание на неуверенную походку и общую скованность движений.

«Вчера ему было трудно сесть на стул, а сегодня он едва спускается по трапу», — написал один из комментаторов. Другой добавил: «Он выглядит старым, усталым и взъерошенным. Ему явно тяжело».

Это не первый случай, когда публика обращает внимание на физическое состояние Трампа. Ранее американцы уже замечали обесцвеченные руки, опухшие лодыжки и другие тревожные признаки.

«Стресс от конфликта с Ираном быстро старит его», — предположил один из пользователей X (бывший Twitter). Ранее президент демонстрировал похожие трудности во время последнего публичного выступления: он с видимым усилием опускался на стул, хватаясь обеими руками за стол, а его лицо исказилось от напряжения, будто сгибание коленей доставляло физический дискомфорт.

Поездка во Флориду, призванная стать коротким отдыхом, вызвала критику не только из-за самочувствия президента. Американские журналисты обратили внимание на то, что Трамп проводит выходные в частном клубе в то время, как страна сталкивается с резким ростом цен на газ, говядину и электроэнергию, а военные действия на Ближнем Востоке продолжаются.

«Настоящее лидерство в военное время — это гольф, праздничные мероприятия и ужины для доноров», — иронично заметил один из оппонентов.

Другие подчеркнули, что каждая такая поездка оборачивается расходами для налогоплательщиков.