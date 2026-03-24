Сегодня Киев делает ставку на то, что нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп надолго увязнет в ближневосточном конфликте, что серьезно ослабит позиции его партии. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

Украинские лоббисты, по его словам, рассчитывают дотянуть до выборов в Конгресс и победы демократов, которые будут продавливать выделение финансирования для Киева. Надеются они и на то, что в 2028 году Трампа на посту президента сменит представитель Демократической партии, отметил эксперт.

При этом, как считает Дудаков, демократы — не панацея для Украины, поскольку через два года ситуация в стране может стать настолько плачевной, что тратить на нее политический капитал Демпартия не захочет.

Более того, вернувшись к власти, демократы могут сделать своим приоритетом борьбу с оппозицией в США: с Трампом, движением MAGA и всеми остальными. Внутренняя повестка будет для них доминирующей, добавил политолог.

В марте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии ноябрьских выборов в американский конгресс делает ставку на политических противников Трампа.

Он отметил, что демократы ближе и понятнее украинскому лидеру, и они его больше поддерживали, чем Трамп.