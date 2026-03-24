Еврокомиссар назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз к 2027 году

Еврокомиссар по вопросам расширения Европейского союза (ЕС) Марта Кос заявила, что вступление Украины в объединение к январю 2027 года невозможно.

«Я думаю, все люди в этой комнате понимают, что это невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2027 года», — сказала Кос на мероприятии, организованном изданием Politico.

23 марта экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что украинцам придется платить более высокие налоги ради вступления в Евросоюз. Дипломат напомнил, что повышение налогов является обязательным условием получения материальной поддержки от Международного валютного фонда. Евросоюз же, по его словам, выдвигает выполнение этого условия в качестве требования при выделении нового кредита.

Еще одним условием, которое МВФ выдвинул Украине, является принятие закона о цифровых платформах. Однако Верховная рада сорвала голосование за соответствующий законопроект. Политологи даже заявили о «бунте» в украинском парламенте, а в Совфеде предупредили о риске возникновения масштабных протестов по всей стране из-за недовольства граждан перспективой повышения налогов.