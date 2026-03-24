Трамп назначит виновного в провале на Ближнем Востоке

Политолог Юрий Самонкин считает, что президент США Дональд Трамп может обвинить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в неудачах войны против Ирана. Об этом сообщает News.ru.

Самонкин предположил, что Трамп сосредоточится на своих миротворческих инициативах, поскольку быстрого успеха в Иране достичь не удалось. По мнению политолога, вариантов у президента США не слишком много.

«Либо играть ва-банк, либо остановиться на полпути. Трамп постарается как-то усилить свои миротворческие усилия, чтобы сохранить репутационные очки», - заявил Самонкин.

По его мнению, Трамп может возложить ответственность за все военно-политические промахи на Нетаньяху и Израиль.

В ночь на 22 марта Трамп пригрозил, что США уничтожат крупнейшие электростанции Ирана, если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет разблокирован. Тегеран в ответ заявил, что в случае атак США будет обесточен весь Персидский залив.

Уже на следующий день, 23 марта, Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». Трамп сообщил, что по итогам этих переговоров он поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Трамп подчеркнул, что переговоры продолжатся на этой неделе.

Трамп оказался в ловушке из-за Ирана

В Иране заявили, что никаких переговоров не было и не будет. В Тегеране утверждают, что своими заявлениями Трамп просто пытается выиграть время и снизить цены на топливо.