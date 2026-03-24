Зеленский раскрыл подробности встреч делегаций Украины и США во Флориде

Украина продолжит активно работать с западными партнерами для достижения мира.

Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram после обсуждения итогов встреч делегаций Украины и США.

«Необходимы встречи на уровне лидеров, чтобы действительно все решить. Я поручил команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной», — написал он.

Украинский лидер также отметил влияние конфликта на Ближнем Востоке на геополитическую ситуацию в мире. По его словам, проработка гарантий безопасности является первостепенной задачей для окончания украинского конфликта.