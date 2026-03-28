Убежище на 20 тысяч человек: как выглядит самый большой подземный город в мире

Большую часть истории человечество отчаянно боролось за выживание. Опасностей в мире было так много, что отдельные группы людей стали искать убежище в самых неочевидных местах. Кто-то уходил на крайний север, другие искали стабильности высоко в горах, третьи строили деревни в глухих лесах. Жители города Деринкую пошли другим путем и создали самый большой подземный город в мире.

Древнее поселение находится в центральной части Турции в 718 километрах от Стамбула. Считается, что город возник еще в эпоху бронзового века во II—I тысячелетии до н. э. В разное время здесь жили хетты, фригийцы, христианские беженцы, византийцы.

Деринкую имеет восемь уровней, уходящих на глубину примерно 60 метров (до грунтовых вод). Его площадь точно не установлена. По оценкам ученых, город мог вмещать до 20 тысяч человек. Для удобства жителей здесь были оборудованы жилые помещения, школы, храмы, магазины, кладбища и стойла для содержания скота.

Подобный размах стал возможен благодаря мягкому вулканическому туфу. Порода легко поддается обработке и твердеет под воздействием воздуха. Деринкую строился таким образом, чтобы его невозможно было захватить. В случае опасности входы закрывались огромными валунами. Если враг по какой-то причине все же сумел бы попасть внутрь, то быстро запутался бы в сложном лабиринте вентиляционных шахт и ходов.

История города закончилась в VIII-Х веке н.э. Деринкую не был завоеван, его не разрушили варвары, не поразили смертельные эпидемии. Жизнь на поверхности менялась, становилась все более безопасной. В какой-то момент люди ушли, оставив подземное царство в забвении на тысячу лет. В 1963 году Деринкую был открыт археологами. Сейчас он стал настоящей визитной карточкой страны и ежегодно привлекает туристов со всего мира.