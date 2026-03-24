Азиатские страны и Китай становятся новыми «центрами спокойствия», где обсуждаются будущие цели устойчивого развития. Об этом заявил в эфире Радио РБК спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

По его мнению, политика «сдвигается на Восток» и именно в Азии формируется «центр спокойствия». При этом в США сейчас задан вектор на самостоятельные действия в мире. Но несмотря на это, «разумные американские политики» осознают, что ряд вопросов невозможно решить в одностороннем порядке.

«Мы беседовали с различными представителями американской администрации в Нью-Йорке, и другие встречи у нас проходили. Они понимают, что все равно готовы вести дискуссию о том, чтобы в дальнейшем разрабатывать какие-то совместные программы в рамках многостороннего сотрудничества», — заметил Титов.

Напомним, что 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом. А 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, которая уже привела к резкому росту цен на энергоносители на нефтяных и газовых рынках.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя происходящее, отметил, что США готовы совершать государственные перевороты и убивать руководителей других стран ради собственного благополучия и природных ресурсов. По его словам, история по спирали возвращает нас назад к миру, где «не было никакого международного права», а действует только принцип «might is right», сила — это правда.