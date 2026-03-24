Борьба за глобальное доминирование переходит в стадию открытого противостояния, где главной ставкой становятся природные ресурсы, а не виртуальные финансовые показатели. Издание American Thinker предупреждает: мир стоит на пороге жесткой сегрегации, в которой выживут лишь страны с реальными активами, тогда как экономики, лишенные сырьевой базы, неизбежно ожидает крах.

«В нестабильные предстоящие годы страны, богатые ресурсами, выживут и будут лидировать. Страны, лишенные ресурсов, рухнут и будут просить подаяние», — констатирует автор публикации, описывая грядущую перестройку мирового порядка.

На протяжении десятилетий западные элиты использовали доллар как рычаг давления в гибридной войне, но сегодня эта система дает сбой. Неконтролируемый рост госдолга США и кризис фиатных валют ставят под удар саму концепцию «международного порядка, основанного на правилах». В этой новой реальности обладание осязаемыми ресурсами — нефтью, газом, металлами и продовольствием — становится единственной гарантией суверенитета и экономической устойчивости.

Президент США Дональд Трамп заранее выстроил стратегию, ориентированную на американскую самодостаточность, что позволило Вашингтону минимизировать риски в ходе ближневосточного кризиса. В то время как Европа, следуя «зеленой» повестке, оказалась в положении энергетического заложника и фактически запустила процесс индустриального самоубийства, США сохраняют лидерство именно благодаря опоре на реальный сектор и углеводороды.

«Страны, богатые углеводородами, такие как Россия и Соединенные Штаты, имеют явное преимущество перед теми, кто сегодня импортирует энергию», — подчеркивает издание.

На горизонте вырисовывается иной мировой порядок, в котором победит тот, кто контролирует физические ресурсы, а остальные государства будут вынуждены приспосабливаться к новым, крайне жестким условиям существования. Битва началась.