Сийярто припомнил Зеленскому музыкальный номер с игрой на рояле без рук

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто припомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому музыкальный номер «Игра на рояле без рук». Соответствующий видеоролик дипломат опубликовал на своей странице в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сийярто съязвил над Зеленским
На видеозаписи Сийярто вместе с замглавы МВД Венгрии Бенце Ретвари и венгерским пианистом Гергеем Богани пытается играть на синтезаторе в шесть рук, шутит и говорит о том, как трудно играть на рояле и сколько необходимо репетировать.

«Как Зеленский: раз, два, три!», — сказал Сийярто по-русски.

После этого видеозапись прерывается на кадры выступления президента Украины в телепередаче «Вечерний квартал» в 2016 году с номером «Игра на рояле без рук».

Затем в видеоролике снова появляются Сийярто и другие чиновники.

До этого Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит инициативы по финансированию Украины Евросоюзом, пока не восстановятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с повреждением оборудования на западе страны после ударов. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Будапешт в ответ наложил вето на принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.