«Мне стыдно»: в Британии жестко раскритиковали правительство страны

Британский политический комментатор Адам Брукс заявил, что правительство премьера страны Кира Стармера «полностью скомпрометировано», Британия перестала быть «великой» и может превратиться в «легкую мишень». Об этом сообщает GB News.

Брукс заявил, что ему «стыдно быть британцем» из-за действий Стармера на Ближнем Востоке. Критикуя правительство за сделку по Чагосу после сообщений об атаках на базу Диего-Гарсия, Брукс заявил, что «никто в здравом уме» не отдал бы эту территорию.

Диего-Гарсия - крупнейший остров архипелага Чагос в Индийском океане. Всё местное население острова были принудительно депортировано в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века. В 2024-м Британия и Маврикий достигли соглашения о передаче архипелага под суверенитет Маврикия.

На острове Диего-Гарсия находится совместная авиабаза США и Британии. По условиям сделки база останется под контролем Лондона на условиях аренды сроком на 99 лет.

Двадцать первого марта в американских СМИ появились сообщения, что Иран выпустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону базы Диего-Гарсия. Тегеран отверг эти обвинения.

«Я считаю, что наше правительство полностью скомпрометировано. Никто в здравом уме не стал бы отдавать иностранную территорию, а затем требовать от населения платить за ее аренду», - так Брукс прокомментировал ситуацию вокруг Чагоса.

Также Брукса возмутило, что на фоне войны на Ближнем Востоке Британия отправила в регион «только один военный корабль», HMS Dragon. По его мнению, Лондон показал, что не способен защитить свои базы.