В Молдавии могут ввести режим ЧП в энергетике

Премьер-министр республики Александр Мунтяну написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что молдавские власти намерены ввести режим ЧП в энергетике после отключения трансграничной линии электропередачи 400 кВ Исакча — Вулканешты.

«Мы предложим ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе сроком на 60 дней. Это не мера паники, а мера ответственности. Сегодня после обеда я отправлюсь в парламент вместе с министрами и ответственными лицами, непосредственно участвующими в управлении ситуацией, чтобы представить все аргументы и необходимые меры и попросить поддержки депутатов», — поделился Мунтяну.

Он уточнил, что такое решение позволит действовать быстро и скоординированно в интересах граждан.

24 марта Минэнерго республики сообщило, что в Молдавии отключена линия электропередачи Исакча — Вулканешты.

В ведомстве объяснили причину отключения недавними атаками на энергетическую инфраструктуру на юге Украины. В настоящий момент работают бригады трех операторов систем передачи. В течение нескольких часов будут проводиться проверки.

Линия электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты связывает Молдавию с Румынией.

Ранее погранпосты на границе Молдавии и Украины перестали работать после аварии в энергосистеме.