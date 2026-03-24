На Украине спрогнозировали приостановку переговоров на долгий срок

УП: переговоры в трехстороннем формате могут встать на паузу

Газета.Ru

Переговоры по урегулированию украинского кризиса, скорее всего, будут поставлены на длительную паузу, и поэтому в Верховной Раде уже разрабатывают план дальнейшего функционирования парламента на срок до трех лет. Об этом рассказал изданию «Украинская правда» один из членов правящей партии «Слуга народа».

«Мы понимаем, что переговоры в трехстороннем формате скорее всего будут поставлены на паузу, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки. Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще в течение одного, двух, трех лет», – отметил источник.

Он также рассказал, что заместитель руководителя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец уже «пишет план» функционирования парламента, при этом какими-либо временными рамками депутат не ограничен. Также собеседники УП в партии рассказали, что сейчас идут переговоры о том, при каких условиях фракция могла бы работать в долгосрочной перспективе.

Верховная рада IX созыва начала работать еще в 2019 году, и с тех пор она установила рекорд по срокам работы без переизбрания из-за продления военного положения, при котором выборы в стране не проводятся.

23 марта издание «РБК-Украина» писало, что Верховная рада Украины «трещит по швам», так как образующая монобольшинство партия «Слуга народа» часто не может собрать даже 180 голосов. Из-за этого в Верховной раде сорвалось принятие закона, от которого зависит выделение стране кредита на €90 млрд.

Также «РБК-Украина» сообщало, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко является ключевой фигурой, которая вызывает кризис власти в стране. До этого издание The Atlantic писало, что на Украине не верят в будущее Свириденко на посту премьер-министра.