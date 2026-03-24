В США начали сомневаться в словах Трампа о переговорах по Ирану

Президента США Дональда Трампа можно поблагодарить за то, что он вместо эскалации начал переговоры с Ираном, однако совершенно непонятно, с кем именно они ведутся. Об этом заявил ведущий одного из американских шоу Джон Стюарт, отрывок из которого приводит Telegram-канал Пул №3.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. Иран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на нефть и газ.

В ночь на 22 марта Трамп предъявил Тегерану ультиматум, потребовав в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив, иначе США ударят по крупнейшим электростанциями Ирана. А на следующий день, 23 марта, Трамп заявил, что были проведены «очень хорошие и продуктивные переговоры» с Ираном. При этом в самом Иране заявили, что никаких переговоров не было и не будет.

Джон Стюарт констатировал, что «должен поблагодарить президента за то, что он отступил от пика эскалации и вовлек Иран в продуктивные переговоры». Однако не совсем ясно, почему Иран заявил, что никакого диалога нет.

«Что ж, теперь мы оказались в неудобном положении, не знаем, кому верить. Обычно в такой ситуации, я думаю, мы все были бы склонны в какой-то мере не доверять заявлениям, исходящим от этого теократического и коррумпированного режима», - заметил он, особо уточнив под закадровый смех, что речь идет именно об Иране.

Телеведущий также призвал зрителей «признать презумпцию невиновности» президента США. В этот момент на экране были продемонстрированы кадры из интервью Трампа, где он отметил, что переговоры ведутся «с высокопоставленным лицом».

«С главным? Или с самым главным? В нашем случае это критически важно. Одно дело – высокопоставленное лицо или не пойми кто», - заметил ведущий.

После чего он растеряно посмотрел в камеру, когда в видеозаписи интервью президент США отметил, что «все непросто», так как в Иране были убиты «все» высокопоставленные лица.