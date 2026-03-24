США и Израиль хотят обвинить Иран в создании экологической катастрофы в Ормузском проливе. Как сообщает aif.ru, об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников, комментируя появление «танкера-зомби» в водах пролива.

Ранее Bloomberg заявил о появлении загадочного корабля в водах Ормузского пролива. По информации агентства, судно Nabiin вечером 22 марта находилось в Персидском заливе, а утром 23 марта — уже в Оманском заливе с другой стороны пролива. Официально танкер был списан и отправлен на слом в Бангладеш еще пять лет назад. Издание не исключает, что корабль, выдающий себя за Nabiin, может быть «танкером-зомби», имитирующим списанное судно.

"Это чистый хаос": раскрыт чудовищный план Трампа для Ирана

Иванников не исключает, что судно может перевозить мощное морское оружие. Он отметил, что США и Израиль заинтересованы в том, чтобы обвинить Иран в создании экологической катастрофы в Ормузском проливе.

«Это поможет им сформировать мировое общественное мнение о необходимости проведения сухопутной военной операции против Ирана», — объяснил эксперт.

Советник добавил, что американо-израильская коалиция рассчитывает на это, поскольку не может оставлять без внимания мировое общественное мнение и вынуждена ежедневно его подогревать выдуманными фактами о несуществующей иранской угрозе.