В Израиле обеспокоены возможными переговорами США и Ирана

Заявления президента США Дональда Трампа о потенциальных переговорах с Ираном вызвали неоднозначную реакцию в Израиле, где происходящее восприняли как резкую смену стратегии.

В Тель-Авиве отмечают, что если раньше Вашингтон допускал возможность нанесения ударов по иранской энергетической инфраструктуре, то теперь речь идет о дипломатическом урегулировании. При этом Тегеран отрицает факт каких-либо переговоров с американцами.

В израильском экспертном сообществе говорят о "разочаровании и неопределенности". В ходе конфликта на Ближнем Востоке премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что Израиль рассчитывает на тесное взаимодействие с США. Он также заявлял, что достигнутые военные успехи могут стать основой для соглашения, которое обеспечит безопасность страны на долгие годы, однако, по оценке экспертов, ситуация выходит из-под контроля.

Бывший израильский дипломат Алон Пинкас считает, что инициатива о проведении переговоров могла исходить от Вашингтона без учета позиции Тель-Авива. Он пояснил, что США могли пересмотреть свою стратегию, поняв, что быструю победу одержать не получится, а смена режима в Иране обернется катастрофой.

Он также напомнил, что операция была представлена израильскому обществу как шаг к радикальному ослаблению или даже смене власти в Иране, однако на практике же эти цели остаются недостигнутыми, а Исламская Республика продолжает отвечать массированными ударами с использованием новейшего вооружения по территории Израиля.

Политолог Ори Голдберг отметил, что заявления о возможных американо-иранских переговорах свидетельствуют о дистанцировании США от Израиля. Он заметил, что победа Трампа на выборах 2024 года воспринималась как шанс на укрепление стратегического партнерства, но непредсказуемость американской политики все больше вызывает напряжение в израильском руководстве. Голдберг допустил, что Израиль могут полностью исключить из переговорного процесса.