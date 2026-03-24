Трамп впал в «стратегическое отчаяние»

Президент США Дональд Трамп сначала угрожает Ирану, а затем внезапно отступает, пишет немецкий таблоид Bild. По мнению аналитиков, непредсказуемый, «зигзагообразный» курс Трампа - явное свидетельство, что он ищет выход из войны, которая «идет не по плану».

В войне с Ираном президент США так быстро переходит от воинственных угроз к обнадеживающим сигналам, что за ним трудно поспеть. В ночь на 22 марта Трамп предъявил Тегерану жесткий ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет разблокирован, США уничтожат крупнейшие электростанции Ирана. Тегеран пригрозил, что в случае атак США будет обесточен весь Персидский залив.

Уже на следующий день, 23 марта, Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». Трамп сообщил, что по итогам этих переговоров он поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Трамп подчеркнул, что переговоры продолжатся на этой неделе.

В Иране заявили, что никаких переговоров не было и не будет. В Тегеране утверждают, что своими заявлениями президент США просто пытается выиграть время и снизить цены на топливо. По версии Bild, Вашингтон «недооценил мулл»: заблокировав Ормузский пролив, они спровоцировали глобальный энергетический кризис и «разожгли опасный пожар, используя беспилотники и ракеты».

«Признаков надвигающегося краха режима не предвидится!» - подчеркивается в статье.

Внутри США Трамп сталкивается с растущим давлением из-за экономических трудностей. Война крайне непопулярна. В условиях шокирующих цен на бензин, обвала фондовых рынков и нестабильных экономических данных, 92 процента американцев, согласно недавнему опросу CBS, призывают к скорейшему прекращению конфликта.

Американский политолог Скотт Эрб считает, что противоречивые заявления Трампа - признак «стратегического отчаяния». Президент США полагал, что это будет быстрая и простая военная интервенция.

«Он сильно ошибался - и теперь ищет выход, который не выставит его неудачником», - заявил Эрб.

По мнению американского эксперта Джонатана Кристола, вскоре Трамп может объявить о победе США и уйти из региона. В таком случае он просто объявит операцию против Ирана успешной.