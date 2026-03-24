Стало известно о решительных планах Трампа на Иран

Президент США Дональд Трамп, вероятно, решительно настроен заключить соглашение с Ираном о прекращении конфликта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп, похоже, полон решимости достичь соглашения с Ираном, направленного на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке», — заявили три высокопоставленных израильских чиновника.

Собеседники агентства также допустили, что Иран «вряд ли согласится на требования американцев в каком-либо новом раунде переговоров».

Ранее представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что ситуация в переговорах между США и Ираном остается переменчивой, поэтому спекуляции о возможных встречах не должны восприниматься как достоверная информация до официального подтверждения.

Также пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что поступающие заявления о возможных переговорах Вашингтона и Тегерана противоречивы, а реальное положение дел в настоящее время никому не известно.