В Гренландии сделали неожиданное заявление о возвращении в ЕС

Министр бизнеса и минеральных ресурсов Гренландии, лидер социалистической партии Наая Натаниэльсен заявила, что гренландцы не рассматривают идею возвращения в ЕС на фоне угроз со стороны США. Об этом она рассказала в интервью El Español.

В 1973 году Гренландия стала частью ЕС (тогда еще ЕЭС - Европейского экономического сообщества) автоматически, так как она официально была частью Дании. Сами гренландцы на референдуме проголосовали против вступления (70 процентов), но их голоса растворились в общем датском «за».

В 1979-м остров получил статус расширенной автономии. Вскоре гренландцы заявили, что не согласны с квотами ЕС на вылов рыбы в их водах. В 1982 году на острове провели повторный референдум, и большинство жителей проголосовало за выход из Европейского сообщества.

Натаниэльсен заявила, что на протяжении 300 лет большинство гренландцев «шли к большей независимости». По ее словам, большинство островитян довольны жизнью в Дании, но они стремятся к «большей самостоятельности»: они «хотят перемен, но не готовы покинуть королевство». Натаниэльсен подчеркнула, что гренландцы не обсуждают возвращение в ЕС на фоне внешних угроз.

«Мы маленькая страна, а Евросоюз слишком зарегулирован. Это не для нас. Наша политика в области рыболовства - это то, что помешало бы многим гренландцам проголосовать за вступление в ЕС», - объяснила министр.

Также Натаниэльсен прокомментировала скандал вокруг притязаний Трампа на Гренландию. В Белом доме ранее заявляли, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных».

На фоне конфликта с США в гренландскую столицу Нуук прибыли европейские военные. Трамп объявил, что для стран Европы, направивших военных, будут действовать новые пошлины. В январе Трамп посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где ЕС и США обсудили вопрос Гренландии. После переговоров он заявил, что не будет применять силу. Также Трамп сообщил, что не будет вводить пошлины.

Натаниэльсен подчеркнула, что США «не могут купить народ, выписав чек». Она назвала такой подход «оскорбительным». По ее словам, напряжение вокруг притязаний Трампа начинает немного спадать, но полностью конфликт с США не исчерпан.