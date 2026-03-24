Еще одна страна захотела стать посредником между США и Ираном
Турция предложила США и Ирану посредничество в переговорах об урегулировании конфликта, однако ни Вашингтон, ни Тегеран пока не ответили на предложение Анкары.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Уточняется, что турецкая сторона также предлагает сторонам ввести режим прекращения огня.
Ранее израильский 9-й канал сообщил, что Иран и США проведут переговоры в пакистанском Исламабаде. Предполагается, что стороны могут обсудить параметры прекращения огня в южноазиатской столице.
10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили идущий на Ближнем Востоке конфликт. Глава государства сказал президенту Ирана о необходимости скорейшей деэскалации кризиса путем дипломатии.