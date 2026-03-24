Постпред США раскрыл отношение Вашингтона к проблемам ЕС

Невозможность предоставить Украине кредит на €90 млрд из-за венгерского вето — это внутренняя проблема Евросоюза.

Такую позицию занимает Вашингтон по этому вопросу, заявил постпред США в ЕС Эндрю Паздер в интервью Politico.

«Это внутренний вопрос ЕС, это не вопрос Соединенных Штатов. Им нужно решить проблему того, как они будут финансировать Украину и в каком объеме они будут ее финансировать», — сказал он.

По словам американского дипломата, условия предоставления кредита и устранение препятствий для его выдачи — это проблема самого Евросоюза.

«Это вопрос для ЕС, который нужно решить внутри, и я полностью уверен, что они его решат», — добавил Паздер.

Отвечая на вопрос о том, может ли премьер-министр Венгрии информировать Москву о деталях обсуждения помощи Украине в Евросоюзе, постпред США отметил, что американский лидер «любит» Виктора Орбана.

«Это, очевидно, решение, которое должен принять президент», — заявил он, рассуждая о том, может ли измениться отношение Белого дома к венгерскому премьеру.

Паздер напомнил, что Венгрия «очень дружелюбна к Соединенным Штатам», а ее власти разделяют взгляды нынешней американской администрации «по определенным вопросам».

«Я думаю, что большая часть пыли, которая была поднята в отношении Венгрии и ее отношений с Европейским союзом, осядет после выборов. Независимо от того, какая партия победит, я думаю, многое успокоится после того, как выборы закончатся», — подытожил постпред США в ЕС.

Он также добавил, что Евросоюз сам следует венгерской модели, ужесточая миграционную политику, и призвал Брюссель «набраться терпения».