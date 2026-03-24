Белый дом описал ситуацию в переговорах между США и Ираном

Ситуация в переговорах между США и Ираном остается переменчивой, поэтому спекуляции о возможных встречах не должны восприниматься как достоверная информация до официального подтверждения.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в беседе с телеканалом ABC.

«Это деликатные дипломатические обсуждения, и Соединенные Штаты не будут вести переговоры через прессу. Ситуация изменчива, и предположения о встречах не следует считать окончательными до тех пор, пока Белый дом официально не объявит о них», – отметила она.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США не удалось достигнуть ни одной из поставленных целей в противостоянии с Ираном. Он подчеркнул, что Вашингтон лишь обогатил своих соперников из-за ситуации на нефтяном рынке, а сами США понесли убытки.