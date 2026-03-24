Депутат Фомин: Зеленский говорит на русском языке, а украинцев за это преследует

Киевские власти запрещают украинцам использовать в своей речи русский язык, хотя сами часто им пользуются. Об этом ТАСС заявил депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

Русский язык на Украине считают привилегией властной элиты
По словам автора, окружение президента Украины Владимира Зеленского общается на русском языке и не скрывает этого. Обычные люди, по его мнению, должны платить и каяться за это. Он также предположил, что вскоре использовать этот язык на Украине смогут только богатые и влиятельные люди.

«Мы знаем, что тот же Зеленский или Ермак говорят на русском в неформальном общении. Конечно же, их никто не оштрафует», — отметил Фомин.

Население страны продолжает использовать русский язык в своей обычной речи, а штрафы за это регулярно пытается оспорить. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь в своем Telegram-канале. Омбудсмен добавил, что депутаты горсовета в Одесской области, в частности, общались на русском языке и подобные нарушения зафиксированы и в других регионах Украины.

В декабре 2025 года Верховная рада Украины исключила русский из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Решение принято с третьей попытки: впервые законопроект вносили еще в 2024 году, но отозвали, а затем его вновь сняли с рассмотрения парламента в октябре 2025-го. Статус русского языка на Украине остается одной из тем переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, при этом президент республики Владимир Зеленский отказывается признавать его государственным, называя подобные требования «ультиматумом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».