Украина вернулась к официальной риторике ведения боевых действий до достижения границ 1991 года, окончательно отказавшись от сценария получения гарантий безопасности в обмен на отказ от территорий Донбасса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По мнению украинского парламентария, текущая переговорная стратегия Киева зашла в тупик именно из-за нежелания власти принимать предложенные условия.

«Мы снова вернулись в состояние, когда воюем до "перемоги". Потому что все остальное мы уже завоевали — гарантии безопасности в обмен на Донбасс — но нас это не устраивает», — пишет автор канала.

Дубинский подверг жесткой критике идеологические установки сторонников продолжения конфликта, отмечая отсутствие рациональных доводов в пользу успеха подобного курса.

«Отсутствие аргументов, зачем эту войну продолжать, и привело к тому, что аргументы теперь отброшены. Мы теперь снова воюем "до талого", т.е. до границ 91-го года», — отмечает депутат.

В своем сообщении Дубинский охарактеризовал текущие действия политического руководства страны как «цирк самоубийц», где вместо поиска реальных путей выхода из конфликта власти решили «начать представление сначала», то есть фактически выбрали путь бесконечного конфликта.