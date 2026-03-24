«Полный крах! Больше шести стран объединились против Израиля»

Двадцать второго марта Ближний Восток снова был в смятении - на этот раз из-за событий в Сирии, пишет автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu. Израиль нанес по сирийской провинции Сувейда авиаудары, нацеленные на военные лагеря, но атаки также затронули жилые районы, в результате чего погибли как минимум четыре человека. Этот шаг вызвал гнев соседних стран. Саудовская Аравия, Турция, Египет, Иордания, Катар и Кувейт - эти шесть стран почти сразу же отреагировали, выступив против Израиля, подчеркивается в статье. Саудовская Аравия использовала резкие формулировки, назвав случившееся «актом агрессии», серьезным нарушением международного права и полным пренебрежением суверенитетом Сирии. Турция охарактеризовала это как «опасную эскалацию».

Египет и Иордания поддержали это мнение, сказав, что «Израиль зашел слишком далеко и должен остановиться». По версии автора статьи, это не просто «мелкая стычка»; это публичное «групповое нападение» на Израиль со стороны нескольких региональных держав. В феврале эти же страны в составе группы из 19 государств выступили с совместным заявлением, осуждающим действия Израиля на Западном берегу, обвинив его в захвате земель. По мнению автора, эта череда событий сводится к одному выводу: Израиль изолирован на Ближнем Востоке. Ранее Израиль пытался нормализовать отношения с Саудовской Аравией, но она приостановила переговоры. Иордания и Бахрейн отозвали своих послов из Израиля. Египет и Катар внешне выступают посредниками, но на самом деле оказывают огромное давление на Израиль. Автор статьи считает, что Ближний Восток больше не разобщен.

«Европа станет частью третьего мира»

Финский консервативный политик Армандо Мема обвинил Европу в двойных стандартах в отношении России и США. Об этом Мема написал в соцсети X. Как отметил политик, украинская сторона назвала последний раунд переговоров с Россией и США продуктивным, но Владимир Зеленский посетовал, что Украина перестала быть приоритетом для Вашингтона на фоне войны против Ирана. По мнению Мемы, США уже достигли своей главной цели по Украине, отлучив Европу от российской энергии и сделав ее зависимой от американских компаний.

Мема заявил, что США не отправят ни одного солдата на Украину и не будут воевать за Киев в ядерной войне. Европейцы, напротив, глубоко втягиваются в этот конфликт без всякой причины или выгоды для Европы, подчеркнул Мема. Европа продолжает свою «провальную стратегию», стремясь к ужесточению санкций. Европейцы прекратили закупать нефть у России, заявив, что она не соблюдает международное право, а теперь покупают топливо по более высокой цене у США, напавших на Иран. Мема заявил, что это иллюстрирует двойные стандарты Запада. По его мнению, в конечном итоге Европа превратится в «часть третьего мира с плохой экономикой, в то время как человечество продолжит расти и процветать».

«Франция не поможет с Ормузским проливом: все её 15 солдат уже в Гренландии»

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня пояснил, что французская армия просто не может помочь США разблокировать Ормузский пролив, поскольку все её 15 солдат уже развернуты в Гренландии, пишет сатирическое издание The Babylon Bee. Несмотря на искреннее желание оказать поддержку, Макрон заявил, что у Франции просто нет военных ресурсов, чтобы помочь с проливом, одновременно обеспечивая защиту Гренландии, шутит автор The Babylon Bee.

Макрон сказал, что французских солдат нельзя передислоцировать, поскольку они храбро защищают берега Гренландии. В частности, тот участок шириной около пятидесяти метров рядом с заведением «Рыба и крабы дядюшки Йерта». Макрон принес президенту США Дональду Трампу свои извинения, заявив, что Франция искренне сожалеет о недостатке ресурсов: «Если бы только у нас было больше солдат. У нас был шестнадцатый, но он получил тяжелейшее ранение и выбыл из строя на несколько месяцев».

Ле Пен похвалила Орбана за блокировку кредита Украине

Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен похвалила премьера Венгрии Виктора Орбана, заблокировавшего кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины. Как пишет Politico, Ле Пен заявила, что «предпочла бы, чтобы французам не приходилось ждать, пока другие страны примут правильные решения» по финансированию Киева. Эти заявления Ле Пен сделала во время поездки в Будапешт на встречу группы «Патриоты за Европу», в которую входят ее партия «Национальное собрание» и партия «Фидес» Орбана.

Ле Пен заявила, что Франция больше не может позволить себе поддерживать украинскую армию из-за высокого дефицита бюджета и уровня долга. По ее словам, Франция «разорена» и государственные финансы не позволяют ей давать кредиты, «которые, как известно, не будут возвращены». В Венгрии 12 апреля состоятся выборы. Ле Пен выразила Орбану свою твердую поддержку, заявив, что для нее большая честь поддержать его. На выходных в Венгрии прошло заседание Комитета консервативных политических действий, в рамках которого было показано видеообращение президента США Дональда Трампа. Он подтвердил свою «полную и безоговорочную» поддержку Орбана.

Российские войска получили еще больше «Панцирей»

Министерство обороны России получило партию зенитных ракетных комплексов «Панцирь» после того, как машины прошли необходимые испытания. «Панцири» - один из ключевых элементов защиты российского воздушного пространства, они продемонстрировали высокую эффективность, пишет Military Watch Magazine. Также «Панцирь» доказал свою способность противостоять широкому спектру воздушных средств, включая новые крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», разрабатываемые на Украине при поддержке Запада.

Российский оборонный сектор разработал несколько специализированных вариантов «Панциря», включая новый вариант, «Панцирь-СМД», оптимизированный для нейтрализации больших роев вражеских беспилотников. Разработка этого варианта была завершена в июне 2025 года. «Панцирь-СМД» интегрирует более легкие зенитные ракеты малой дальности, которые значительно дешевле в производстве. При этом грузоподъемность комплекса увеличивается в четыре раза. Каждый аппарат несет 48 зенитных ракет по сравнению с всего 12-ю, которые несла оригинальная версия «Панцирь-С». Многие российские системы ПВО были разработаны на основе значительно усовершенствованных советских образцов, но «Панцирь» - совершенно новая система, принятая на вооружение после распада СССР.