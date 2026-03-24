Меган Маркл и принца Гарри избегают соседи в Калифорнии

Соседи герцогини Меган Маркл и принца Гарри не хотят с ними общаться.

© Газета.Ru

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на инсайдера.

«Они их избегают. Никто не хочет, чтобы его видели с ними. Дело не в ненависти, просто растет осознание того, что они — жадные до денег люди, совершенно не осознающие происходящее. Все от них устали», — заявил собеседник таблоида.

При этом источник, близкий к герцогу и герцогине Сассекским, опроверг слова инсайдера.

«У них прекрасные отношения с соседями, и они любят свой район», — сказал информатор.

Несколько недель назад стало известно, что Меган Маркл выступит на благотворительном вечере женского ретрита в Австралии, который смогут посетить всего 300 человек. Стоимость билета на мероприятие составляет $1878. Гости, купившие VIP-билеты за $2280, получат места в первом ряду и возможность сделать общий снимок с женой принца Гарри.

Посетителей также ждут утренние занятия йогой, сеанс звукотерапии, медитации и практики исполнения желаний. Мероприятие состоится в пятизвездочном отеле InterContinental Sydney Coogee Beach с 17 по 19 апреля.