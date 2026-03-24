Ультиматум Вашингтона: Киев оказался на грани разрыва с США

Украина столкнулась с риском полной остановки американской помощи из-за отказа киевских властей выводить войска из Донбасса.

Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в Офисе президента, именно требование об отводе подразделений ВСУ является ключевым условием Вашингтона в переговорном процессе.

«Американцы не видят, где мы можем договариваться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса», — приводит издание слова члена команды Владимира Зеленского, знакомого с итогами последнего раунда переговоров.

В материале отмечается, что угроза остаться без поддержки США сейчас является наиболее реальной за все годы конфликта. Однако, руководство Украины считает такой сценарий стратегически проигрышным.

«Наши тратят массу времени на то, чтобы как-то оттянуть американцев от идеи вывода в сторону создания каких-то экономических зон или еще чего-то. Но в какой-то момент все отбрасывается, и мы снова слышим: "Надо выйти"», — цитирует издание собеседника в переговорной группе.

На этом фоне разразился кризис в Верховной раде. Источники газеты указывают, что правящая фракция утратила стабильное большинство, из-за чего принятие даже критически важных для выживания государства законопроектов становится невозможным.

Один из видных представителей фракции "Слуга народа" заявил журналистам, что переговоры в трехстороннем формате скорее всего будут поставлены на паузу, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки. Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще в течение одного, двух, трех лет.