В США разрешили судить Маска за превышение полномочий
Федеральный окружной судья Таня Чуткан в США постановила продолжить разбирательство по обвинению миллиардера Илона Маска в неконституционном исполнении обязанностей советника президента.
Чуткан отклонила запрос властей о прекращении дела, инициированного некоммерческими организациями, передает Bloomberg.
Истцы полагают, что члены организаций пострадали от сокращения федерального финансирования и массовых увольнений госслужащих.
Заявители настаивают, что предприниматель фактически обладал властью уровня утвержденных Сенатом чиновников кабинета, нарушая положения Конституции о назначениях. Претензии касаются работы Маска в Департаменте эффективности правительства (DOGE) в прошлом году.
По мнению судьи, жалоба убедительно доказывает, что глава DOGE «сам принимает решения и издает директивы по таким важным вопросам, как прекращение федеральных грантов, контрактов и увольнение работников». При этом суд отклонил часть слишком широких обвинений в адрес ведомства.
В феврале американский суд вызвал Илона Маска для дачи показаний по делу о ликвидации агентства USAID. Созданное предпринимателем ведомство DOGE досрочно прекратило свою деятельность в качестве централизованной структуры в конце прошлого года.
Напомним, DOGE уволил тысячи чиновников и отменил множество гуманитарных контрактов.