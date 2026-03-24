В США разрешили судить Маска за превышение полномочий

Федеральный окружной судья Таня Чуткан в США постановила продолжить разбирательство по обвинению миллиардера Илона Маска в неконституционном исполнении обязанностей советника президента.

Чуткан отклонила запрос властей о прекращении дела, инициированного некоммерческими организациями, передает Bloomberg.

Истцы полагают, что члены организаций пострадали от сокращения федерального финансирования и массовых увольнений госслужащих.

Заявители настаивают, что предприниматель фактически обладал властью уровня утвержденных Сенатом чиновников кабинета, нарушая положения Конституции о назначениях. Претензии касаются работы Маска в Департаменте эффективности правительства (DOGE) в прошлом году.

По мнению судьи, жалоба убедительно доказывает, что глава DOGE «сам принимает решения и издает директивы по таким важным вопросам, как прекращение федеральных грантов, контрактов и увольнение работников». При этом суд отклонил часть слишком широких обвинений в адрес ведомства.

В феврале американский суд вызвал Илона Маска для дачи показаний по делу о ликвидации агентства USAID. Созданное предпринимателем ведомство DOGE досрочно прекратило свою деятельность в качестве централизованной структуры в конце прошлого года.

Напомним, DOGE уволил тысячи чиновников и отменил множество гуманитарных контрактов.