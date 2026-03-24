На свалке в Польше нашли бриллианты и драгоценности на десятки тысяч евро

В городе Водзислав-Слензский в Польше отменили аукцион по продаже ювелирных украшений и бриллиантов, которые обнаружили на свалке.

Об этом пишет издание TVP World.

«Долгожданный аукцион ювелирных изделий и бриллиантов, найденных на свалке в южной Польше, был отменён после того, как местный музей выразил намерение оставить эти предметы, потенциальная стоимость которых может достигать десятков тысяч евро, в своей коллекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самым ценным лотом стал бриллиант в три карата, вставленный в золотое кольцо и оценённый в €22 200.

Ранее стало известно, что учёные нашли кольцо шведской королевы XVII века Катарины Монсдоттер в её гробнице под крысиным гнездом.