"Это чистый хаос": раскрыт чудовищный план Трампа для Ирана

Истинной целью военного нападения Соединенных Штатов на Иран является не смена власти в Тегеране, а намеренное разжигание разрушительной гражданской войны. Американская администрация использует радикальные методы устрашения мирового сообщества, нанося при этом мощный экономический удар не только по исламской республике, но и по странам Европейского союза. Такое мнение высказал французский историк и демограф Эмманюэль Тодд в интервью японскому изданию Bunshun.

«Если бы в Тегеране разразилась гражданская война, страна бы на несколько лет погрузилась в хаос», — сказал эксперт, добавив, что конечной задачей президента США Дональда Трампа является лишение Ирана статуса крупной державы на Ближнем Востоке, поскольку при простой смене режима этого было бы не добиться.

«Соединенные Штаты фактически превратились в "империю шантажа". Нынешний подход к международным отношениям — это террористический метод доминирования над другими посредством запугивания», — подчеркнул Тодд.

По оценке аналитика, переход к практике персональных атак на иностранных лидеров направлен на внушение страха как врагам, так и союзникам Америки. В статье отмечается, что подобная политика Белого дома грозит окончательным утверждением «закона джунглей» на международной арене, что неизбежно подтолкнет многие государства к скорейшему созданию собственного ядерного оружия.