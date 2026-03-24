Утечка с Украины: в Молдавии заметили новые пятна нефтепродуктов в Днестре

На реке Днестр зафиксированы новые выходы нефтепродуктов. В Кишиневе считают, что это остатки предыдущей утечки, случившейся на украинском участке. Об этом заявил министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер, передает РИА Новости.

Первое загрязнение обнаружили 10 марта — тогда в воду попало полторы тонны технических масел. Из-за инцидента властям пришлось ограничить подачу воды в четырех районах на севере страны. Водоснабжение вернули 20 марта, но пока вода пригодна только для технических нужд.

Министр сообщил в соцсетях, что Киев подтвердил ликвидацию источника утечки. Однако новые пятна, вероятно, поступают из отстойного озера, где могли скопиться остатки нефтепродуктов.

Хаждер заверил, что ситуация остается на контроле. На берегу Днестра уже нашли несколько мертвых птиц — их гибель предстоит расследовать. Глава ведомства намерен встретиться с экологами и экспертами, чтобы оценить ущерб и определить дальнейшие шаги.

Днестр — главная водная артерия Молдавии. Сейчас в регионе сложная паводковая обстановка, что ускоряет движение пятна вниз по течению — в сторону Сорок и Кишинева. Ранее Кишинев и Киев уже обсуждали экологическое состояние реки и работу гидросооружений, влияющих на уровень и качество воды.