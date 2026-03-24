В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном

Соединенные Штаты не добились ни одной из своих целей в конфликте с Исламской Республикой Иран, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подполковник американской армии запаса Дэниел Дэвис.

США убили много иранцев и взорвали кучу всего, но не достигли ни одной из целей в этой войне: уничтожение режима, запасов дальнобойных ракет, лодок иранских Военно-морских сил, и, самое главное, возможностей по переработке ядерного топлива, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Дэвис указал на то, что за все время боевых действий Соединенные Штаты только обогатили своих соперников из-за ситуации с нефтью, а сами понесли только одни убытки.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Хозяин белого дома поручил Министерству войны отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней.

Министерство иностранных дел Ирана считает, что это решение американского лидера стало попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов.

Иранское внешнеполитическое ведомство также отметило, что ряд стран Ближнего Востока выдвинули инициативы по деэскалации напряженности.