Лукашенко отправится в КНДР с официальным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит КНДР с официальным визитом. Его поездка продлится с 25 по 26 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Там отметили, что центральным мероприятием визита станут переговоры Лукашенко с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты», — говорится в сообщении.

В понедельник, 23 марта, Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР.