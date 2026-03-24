Финляндия становится все более опасным государством из-за своей антироссийской политики, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

«Будьте готовы, Финляндия постепенно становится более опасной из-за политики действующей власти против России», — поделился своей точкой зрения он.

Соответствующим образом он прокомментировал репортаж Bloomberg о подготовке своей страны к возможной войне с Российской Федерацией.

В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у своих западных границ. Западный военно-политический блок наращивает силы, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле говорили о том, что Российская Федерация никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.