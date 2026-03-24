Трампа продолжили нещадно критиковать в США за войну в Иране

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, подверг резкой критике подход администрации Дональда Трампа к иранскому кризису. По его словам, у Вашингтона отсутствует внятная стратегия, а текущая военная кампания завела Соединённые Штаты в тупик.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Axios.

«Мы оказались в сложной ситуации, и я не могу назвать каких-то хороших вариантов», - заявил отставной генерал.

Он предупредил, что даже ослабленный Иран сохраняет способность наносить удары по кораблям с берега, используя противокорабельные ракеты, которые можно запускать с обычных пикапов.

Мэттис также указал на неопределённость общих целей США и Израиля в отношении Тегерана. Он подчеркнул, что американцы ведут войну в крайне ограниченном масштабе, и высокая точность ударов никогда не компенсирует отсутствие продуманной стратегии. По его мнению, одних военных средств для разрешения конфликта недостаточно.

Экс-глава Пентагона призвал к более тесному сотрудничеству с союзниками, отметив, что ни одна страна не способна в одиночку справиться с нынешним энергетическим кризисом, вызванным эскалацией. Он выступил против изоляционистского подхода, который, по его словам, только усугубляет положение.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривает новые военные сценарии в отношении Ирана, включая возможный захват острова Харг — ключевого центра экспорта иранской нефти. В регион перебрасываются дополнительные силы, а в Белом доме обсуждают более агрессивные операции, вплоть до наземных. Однако, по мнению Мэттиса, давление без чёткой стратегии не приведёт к желаемому результату и лишь продлит конфликт.