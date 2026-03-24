В Сербии признались, что их подташнивает от ценностей Евросоюза

Возможное вступление Сербии в Европейский союз (ЕС) означает принятие западных ценностей, от которых нормального человека «немного подташнивает». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Милош Йованович.

© Газета.Ru

Политик уточнил, что имеет в виду радикальный индивидуализм, размытие традиционных коллективных идентичностей, меркантильную и материалистическую философию, однополые браки, безумные гендерные теории, массовую миграцию.

«То есть речь идет о том самом «новом мире», от которого любого нормального человека немного подташнивает», — сказал Йованович.

По словам депутата, это приводит не просто к выбору Сербии между Россией и Евросоюзом, а к избранию модели будущего страны.

Йованович также подчеркнул, что в таком случае сербы окажутся перед выбором: продолжать историческое существование как великая нация или сдаться, превратившись в «незначительную страну», и тем самым самоликвидироваться.